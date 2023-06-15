YKS sınav günü (17-18 Haziran) toplu taşıma paralı mı? YKS öğrencilerine toplu taşıma ücretsiz mi? İBB duyurdu!

YKS ÖĞRENCİLERİNE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Bu hafta gerçekleştirilecek üniversite sınavları öncesi adaylar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili İBB’den açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak YKS sınavına girecek öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.
İBB, toplu taşımanın 17-18 Haziran 2023 tarihinde sınavın başlamasından 2 saat önce ve bitiminden 2 saat sonrasına kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Sınav belgeleri ve görevli belgeleri gösterilerek Toplu Taşıma ücretsiz olarak kullanılacak.