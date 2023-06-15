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YKS sınav günü (17-18 Haziran) toplu taşıma paralı mı? YKS öğrencilerine toplu taşıma ücretsiz mi? İBB duyurdu!

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#Toplu Taşıma#YKS#Toplu Taşıma Ücretsiz Mi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 17:58

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. YKS’ye girenlere toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu da bu bağlamda merak edilip araştırılmaya başlandı. 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Temel Yeterlilik Tesi’ne (TYT) 3 milyondan fazla aday katılım gösterecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınav günü için yeni bir duyuruda bulundu. Peki, 17-18 Haziran bu hafta sonu toplu taşıma YKS öğrencilerine ücretsiz mi olacak?

1/5YKS sınav günü (17-18 Haziran) toplu taşıma paralı mı YKS öğrencilerine toplu taşıma ücretsiz mi İBB duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Açıklanan verilere göre bu yılki sınava 3 milyondan fazla aday katılım gösterecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile cumartesi günü başlayan sınav Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi ile pazar günü devam edecek. Peki, YKS sınav günü toplu taşıma bedava mı, ücretli mi? İşte konuyla ilgili İBB açıklaması!

2/5YKS ÖĞRENCİLERİNE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ

YKS ÖĞRENCİLERİNE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bu hafta gerçekleştirilecek üniversite sınavları öncesi adaylar toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili İBB’den açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 17-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak YKS sınavına girecek öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

İBB, toplu taşımanın 17-18 Haziran 2023 tarihinde sınavın başlamasından 2 saat önce ve bitiminden 2 saat sonrasına kadar ücretsiz olacağını duyurdu. Sınav belgeleri ve görevli belgeleri gösterilerek Toplu Taşıma ücretsiz olarak kullanılacak.

3/5YKS sınav günü (17-18 Haziran) toplu taşıma paralı mı YKS öğrencilerine toplu taşıma ücretsiz mi İBB duyurdu

İBB'den yapılan açıklama şöyle:

17-18 Haziran günleri yapılacak olan "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS)" girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri Sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir.

4/5ANKARA’DA DA ÜCRETSİZ

ANKARA’DA DA ÜCRETSİZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceğini açıkladı. ABB'den yapılan açıklamaya göre sınava katılacak adaylar, veliler ve görevli öğretmenler sınav giriş belgelerini göstererek EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde otobüs, raylı sistemler ve teleferikle verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.

5/5EK SERVİS SAĞLANACAK

EK SERVİS SAĞLANACAK

EGO, ayrıca adayların mağdur olmamaları için 17 Haziran Cumartesi 37 güzergahta 85, 18 Haziran Pazar ise 34 güzergahta 75 ilave servis sağlayacak.

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#Toplu Taşıma#YKS#Toplu Taşıma Ücretsiz Mi