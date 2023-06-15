YKS sınav günü (17-18 Haziran) toplu taşıma paralı mı? YKS öğrencilerine toplu taşıma ücretsiz mi? İBB duyurdu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Açıklanan verilere göre bu yılki sınava 3 milyondan fazla aday katılım gösterecek. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile cumartesi günü başlayan sınav Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi ile pazar günü devam edecek. Peki, YKS sınav günü toplu taşıma bedava mı, ücretli mi? İşte konuyla ilgili İBB açıklaması!