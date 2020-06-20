YKS ne zaman? YKS (üniversite sınavı) 2020 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

YKS tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavına girecek olan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. YKS ne zaman yapılacak sorusu ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile yanıt buldu. YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Sınav günü belirli saatler aralığında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki YKS 2020 saat kaçta başlayacak?