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Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 17:22 | 

YKS ne zaman yapılacak? YKS 2021 tarihi için gözler ÖSYM sınav takviminde

YKS’ye girecek olan adaylar sınav tarihini heyecanla beklemeye başladılar. Üniversite sınavı her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girmek isteyen adaylar kurum tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. Peki YKS 2021 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte YKS konuları hakkında yapılan açıklama ve detaylar

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YKS 2021 yılı tarihi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Adaylar YKS’nin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Henüz sınav tarihi açıklanmadı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını açıkladı. İşte yapılan açıklamalar

2YKS NE ZAMAN YAPILACAK
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YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2020 yılında sınav 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapıldı. Öte yandan sınavda sorulacak olan konular ile ilgili açıklama yapıldı.

3YKS KONULARI HAKKINDA AÇIKLAMA
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YKS KONULARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

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