YKS ne zaman yapılacak? YKS 2020 sınav yerleri açıklandı mı?
YKS’ye girecek olan öğrenciler heyecanla sınav yerlerinin açıklanmasını beklemeye başladılar. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınavın tarihi, ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli olmuştu. YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılacak. İşte TYT, AYT ve YDT oturumları ile ilgili detaylar…
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YKS’nin ne zaman yapılacağı, ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları bu yıl 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılacak. Adaylar mezuniyet durumlarına ve girmek istedikleri bölümün aldığı puan türüne uygun olan sınav oturumlarına girecekler. TYT 27 Haziran’da, AYT ve YDT ise 28 Haziran’da gerçekleştirilecek.
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YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
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YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından erişime açılıyor. Haziran ayında sınav giriş belgesinin yayınlanması bekleniliyor.