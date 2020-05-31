YKS ne zaman yapılacak? YKS 2020 sınav yerleri açıklandı mı?

YKS’nin ne zaman yapılacağı, ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı oturumları bu yıl 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılacak. Adaylar mezuniyet durumlarına ve girmek istedikleri bölümün aldığı puan türüne uygun olan sınav oturumlarına girecekler. TYT 27 Haziran’da, AYT ve YDT ise 28 Haziran’da gerçekleştirilecek.