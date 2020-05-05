YKS ne zaman yapılacak? Son durum ile YKS 2020 sınav tarihi hangi güne belirlendi?
Şüphesiz bu yıl sınava girecek olan öğrenciler kadar velilerin de merak ettiği 'YKS ne zaman?' sorusunun cevabı, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla birlikte netlik kazandı. Hayatın normalleşmesi sürecine dair bazı açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS tarihi hakkında da merak edilen bilgileri öğrencilere aktardı. Daha önce temmuz ayına ertelenen YKS tarihi, yeni açıklamayla birlikte haziran ayı olarak belirlendi. Peki, YKS 2020 ne zaman yapılacak? İşte, YKS sınavı ne zaman ve hangi tarihte yapılacak sorularının cevabı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından kesitler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, normalleşme sürecine ilişkin bilgi verdi. Erdoğan burada yaptığı açıklamada YKS ve LGS gibi sınavların tarihine ilişkin kararları açıkladı. Peki, YKS sınavı ne zaman? 2020 YKS tarihi değişti mi? Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavı 27 - 28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.
YKS 2020 NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihine yönelik araştırmalar, YKS'ye katılım sağlamak için başvurularını tamamlayan yüz binlerce üniversiteli adayı tarafından merakla araştırılıyor. Tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de uzun süredir yoğun tedbirler aldıran Corona salgını sonrası YKS kapsamında düzenlenecek; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ileri bir tarihe ertelenmişti. İşte, o oturumlar ve açıklamalar hakkında tüm detaylar
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ERDOĞAN, YKS İÇİN TARİH VERDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada YKS'nin yeni tarihi hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması şöyle;
Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27 - 28 Haziran'da, Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, ASkeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI KONUŞTU
Bakan Selçuk, 1 Mayıs'ta Instagram’da Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı’nın canlı yayın konuğu olmuş ve LGS tarihinin önümüzdeki pazartesi akşamı açıklanacağını söylemişti. LGS’ye önceki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) tek başına karar verdiğini ancak bu yıl salgın nedeniyle kararın bilim kurulunun önerileri doğrultusunda diğer bakanlıklarla istişare edilerek alınacağını anlatan Selçuk, YKS tarihinin ise geçmişten beri MEB tarafından belirlenmediğini ama bu konuda da pazartesi bir açıklama olabileceğini belirtmişti.
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ÖĞRENCİLER VE PSİKOLOGLARDAN YKS TARİHİ İÇİN YORUMLAR
LGS’nin 20 Haziran, YKS’nin de 27-28 Haziran’da yapılacağını açıklaması üzerine, değişen sınav tarihlerini öğrenciler ve uzmanlara sorduk. Belirsizlik sürecinde kaygı ve odaklanma sorunlarına dikkati çeken uzmanlar şunları söylediler:
Uzman Psikolog Doç. Dr. Nevin Dölek, belirsizlik dönemlerinin stres yaratmasının normal olduğunu belirterek sınavlara hazırlanan öğrencilerin kendilerine şu soruları sormalarını önerdi: “Sınav tarihi belliydi ve öğrenciler buna göre kendilerini hazırlamışlardı. Kontrollerindeydi yani. Sınav tarihi, öne de alınsa, ileriye de atılsa bir değişiklik olacağı için stres artacaktır. Öğrencilerin 3 soru sormaları ve yanıt vermeleri gerekir. Birinci soru, bu olan şey nedir? Sınav tarihi elimizde olmayan nedenlerle ertelendi. İkinci soru, bu benim için tehlikeli midir? Hayır, değildir ya da evet, tehlikelidir. Son soru ise en önemlisidir: Ben bununla baş edebilir miyim? Öğrencinin buna, ‘Tarih öne de çekilse, ileriye de atılsa iyi bir planlama yaparsam sınav tarihinin ne olduğu önemli değil’ yanıtı vererek kendini telkin etmesi gerekmektedir.”
Rehberlik Danışmanı Cihan Yeşilyurt da “İçinden geçtiğimiz süreç ve bunun paralelindeki sınav tarihlerindeki değişiklik, öğrencilerde odaklanma problemlerine neden olabilir. Belirsizlik dönemlerinin yıpratıcılığını da göz önünde bulundurursak öğrencilerin gündeme kulaklarını tıkayıp sosyal medyadan uzak durmalarını öneririm” diye konuştu.
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Esin Dönmez (12’nci sınıf öğrencisi): “Sınav tarihleriyle ilgili değişiklik haberleri beni olumsuz etkiledi. Sınav tarihi yaklaşırken kaygı düzeyim artıyor.”
Tuba Kızıldemir (12’nci sınıf öğrencisi): “Bu değişiklik çok kötü oldu. Daha vakit var, çalışırız diyerek bir rahatlama gelmişti açıkçası. En azından bir ay önce temmuzda diye açıklanmasaydı bu şekilde çalışma planı yapmazdık."
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ÖĞRENCİLER TEMMUZ AYINI İSTİYOR
YKS’nin 25-26 Temmuz tarihinden 27-28 Haziran tarihine alınacağı iddiaları üzerine 1 Mayıs'ta sosyal medyada bir kampanya başlatmıştı. #ykstarihinedokunma etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter’da gece saatlerinde 1 milyona ulaşmış, trend topic olmuştu