YKS ne zaman yapılacak? Son durum ile YKS 2020 sınav tarihi hangi güne belirlendi?

ÖĞRENCİLER VE PSİKOLOGLARDAN YKS TARİHİ İÇİN YORUMLAR LGS’nin 20 Haziran, YKS’nin de 27-28 Haziran’da yapılacağını açıklaması üzerine, değişen sınav tarihlerini öğrenciler ve uzmanlara sorduk. Belirsizlik sürecinde kaygı ve odaklanma sorunlarına dikkati çeken uzmanlar şunları söylediler:



Uzman Psikolog Doç. Dr. Nevin Dölek, belirsizlik dönemlerinin stres yaratmasının normal olduğunu belirterek sınavlara hazırlanan öğrencilerin kendilerine şu soruları sormalarını önerdi: “Sınav tarihi belliydi ve öğrenciler buna göre kendilerini hazırlamışlardı. Kontrollerindeydi yani. Sınav tarihi, öne de alınsa, ileriye de atılsa bir değişiklik olacağı için stres artacaktır. Öğrencilerin 3 soru sormaları ve yanıt vermeleri gerekir. Birinci soru, bu olan şey nedir? Sınav tarihi elimizde olmayan nedenlerle ertelendi. İkinci soru, bu benim için tehlikeli midir? Hayır, değildir ya da evet, tehlikelidir. Son soru ise en önemlisidir: Ben bununla baş edebilir miyim? Öğrencinin buna, ‘Tarih öne de çekilse, ileriye de atılsa iyi bir planlama yaparsam sınav tarihinin ne olduğu önemli değil’ yanıtı vererek kendini telkin etmesi gerekmektedir.”



Rehberlik Danışmanı Cihan Yeşilyurt da “İçinden geçtiğimiz süreç ve bunun paralelindeki sınav tarihlerindeki değişiklik, öğrencilerde odaklanma problemlerine neden olabilir. Belirsizlik dönemlerinin yıpratıcılığını da göz önünde bulundurursak öğrencilerin gündeme kulaklarını tıkayıp sosyal medyadan uzak durmalarını öneririm” diye konuştu.