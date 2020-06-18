YKS ne zaman saat kaçta yapılacak? Üniversite sınavı YKS saatleri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklaması ardından YKS tarihi ve saati bir kez daha gündeme geldi. Sokağa çıkma yasağı kararına karşılık pek çok kişi 'YKS ne zaman, saat kaçta?' sorularına yanıt arıyor. Lise (LGS) ve üniversite sınavı (YKS) tedbirleri ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hem LGS hem de YKS'nin uygulanacağı günlerde sınırlı sokağa çıkma yasağının uygulanabileceğini işaret etti. Peki, YKS ne zaman yapılacak? YKS saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte 2020 YKS saatleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Üniversite sınavı YKS için gerim sayım yapılırken ağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sınırlı sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi. Koca, 'LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler' dedi. Açıklama ardından gözler bir kez daha YKS tarihi ve saatlerine çevrildi.
2
Abone Ol
YKS TARİHİ VE SAATLERİ
AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.
YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
3
Abone Ol
TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
4
Abone Ol
LGS ve YKS için okullar dezenfekte ediliyor
LGS ve YKS öncesinde koronavirüse karşı önlemler alınıyor. Öğrencilerin güvenli bir şekilde sınava girmeleri için okullarda dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.Milyonlarca öğrenci LGS ve YKS için ter dökecek. Öğrencilerin sınavlarını güvenli bir şekilde geçirmeleri için okullarda önlemler alınıyor. Bahçelievler Belediyesi de ilçe genelindeki 110 okulu sınav öncesinde dezenfekte etti. Okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar ve lavabolar ekipler tarafından dezenfekte edildi.
5
Abone Ol
Okul girişlerine ve sınıflara el dezenfektanı, maske ve peçete de yerleştirildi. Sosyal mesafe kuralına uyulması açısından da yerlere uyarılar yapıştırıldı.