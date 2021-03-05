YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM'den YKS sınav tarihi açıklaması
Üniversite hayali kuran pek çok kişiyi yakından ilgilendiren YKS sınav tarihi, ÖSYM tarafından açıklandı. Binlerce adayın katılım göstereceği YKS, 3 ayrı oturumda gerçekleşecek. Öğrenciler, TYT, AYT ve isterlerse YDT oturumuna katılım gösterebilecek. Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM'den YKS tarihi açıklaması
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
YKS tarihi için yakın zaman resmi takvim yayımlayan ÖSYM, öğrencilerin sınav başvurularını 4 Mart itibariyle resmen tamamladı. Başvuru şansını yitirenler için 17 Mart tarihinde geç başvuru ekranını açacak olan ÖSYM, sınav için hazırlıklarına başlayacak. İşte, YKS sınav tarihi hakkında detaylı bilgiler
2
YKS TYT oturumu, 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak.
YKS AYT oturumu ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek.
YDT oturumuna katılmak isteyenler ise 27 Haziran öğleden sonra 15.45'te sınava dahil olabilecek.
3
YKS sınav sonuçları, yine ÖSYM'nin yayımladığı takvim göz önüne alındığında 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
4
Üniversite tercihlerinin de Ağustos ayı içerisinde erişime açılması bekleniyor.