YKS ne zaman yapılacak? ÖSYM'den YKS sınav tarihi açıklaması

YKS tarihi için yakın zaman resmi takvim yayımlayan ÖSYM, öğrencilerin sınav başvurularını 4 Mart itibariyle resmen tamamladı. Başvuru şansını yitirenler için 17 Mart tarihinde geç başvuru ekranını açacak olan ÖSYM, sınav için hazırlıklarına başlayacak. İşte, YKS sınav tarihi hakkında detaylı bilgiler