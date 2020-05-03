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Haber Giriş: 03 Mayıs 2020 - 18:04,

YKS ne zaman yapılacak? 2020 üniversite sınavı ne zaman?

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, hayatın akışının değişmesine, bazı planların ertelenerek yeniden yapılmasına yol açarken, Haziran'da yapılması planlanan YKS'nin de Temmuz'a ertelenmesine neden olmuştu. Şimdilerde ise YKS'nin yeniden Haziran ayında yapılacağına dair iddialar var. Peki, YKS ne zaman yapılacak? 2020 üniversite sınavı ne zaman?

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un pazartesi günü LGS tarihinin açıklanacağını söylemesinden sonra dikkatler bir başka önemli sınav olan YKS’ye çevrildi. Öğrenciler ise YKS tarihinin değişmesini istemiyor. Gözler şimdi YKS ile ilgili açıklamalarda. İşte, 'YKS ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı...

2ZİYA SELÇUK NE DEDİ
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ZİYA SELÇUK NE DEDİ?

Bakan Selçuk, 1 Mayıs'ta Instagram’da Hürriyet Gazetesi Eğitim Servisi Müdürü Nuran Çakmakçı’nın canlı yayın konuğu olmuş ve LGS tarihinin önümüzdeki pazartesi akşamı açıklanacağını söylemişti. LGS’ye önceki yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) tek başına karar verdiğini ancak bu yıl salgın nedeniyle kararın bilim kurulunun önerileri doğrultusunda diğer bakanlıklarla istişare edilerek alınacağını anlatan Selçuk, YKS tarihinin ise geçmişten beri MEB tarafından belirlenmediğini ama bu konuda da pazartesi bir açıklama olabileceğini belirtmişti.

3TARİH ÖNE ÇEKİLECEK Mİ
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TARİH ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un LGS ve YKS tarihi konusunda pazartesi gününü işaret etmesinin ardından, daha önce 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulan YKS’nin haziran ayına alınacağına dair iddialar ortaya atıldı. İddialara göre, YKS’nin, yaz turizmini olumsuz etkilememesi için Turizm Bakanlığı’nın önerisiyle temmuz ayı sonundan haziran ayı sonuna alınması söz konusu.

4ÖĞRENCİLER İSTEMİYOR
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ÖĞRENCİLER İSTEMİYOR

YKS’nin 25-26 Temmuz tarihinden 27-28 Haziran tarihine alınacağı iddiaları üzerine 1 Mayıs'ta sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. #ykstarihinedokunma etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter’da gece saatlerinde 1 milyona ulaştı, trend topic oldu.

5YKS TAKVİMİ
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YKS TAKVİMİ

YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak. TYT (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de TYT'nin (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT'nin (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacağına dikkat çekmişti.

6SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR
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SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR

Sosyal medya başta olmak üzere pek çok mecrada yapılan 'YKS erkene çekildi' iddiaları ardından 2020 üniversite sınavı tarihi bir kez daha gündeme geldi. Hazırlık sürecine devam eden üniversite adayları YKS'nin öne çekilip çekilmediğini öğrenmek için sık sık internet üzerinden araştırma yaparak resmi bir açıklama olup olmadığını kontrol ediyor ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın sosyal medya hesabını ziyaret ediyor.

7NET AÇIKLAMA YOK
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NET AÇIKLAMA YOK

Sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sosyal medyada dolaşan “2020 YKS'nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı” iddiaları ile kafa karışıklığı yaşıyor. Henüz YKS tarihinin değişmesiyle ilgili yetkili kurumdan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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