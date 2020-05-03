YKS ne zaman yapılacak? 2020 üniversite sınavı ne zaman?

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR Sosyal medya başta olmak üzere pek çok mecrada yapılan 'YKS erkene çekildi' iddiaları ardından 2020 üniversite sınavı tarihi bir kez daha gündeme geldi. Hazırlık sürecine devam eden üniversite adayları YKS'nin öne çekilip çekilmediğini öğrenmek için sık sık internet üzerinden araştırma yaparak resmi bir açıklama olup olmadığını kontrol ediyor ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın sosyal medya hesabını ziyaret ediyor.