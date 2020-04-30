2020 YKS ne zaman yapılacak? YKS 2020 tarihi değişti mi, önemi çekildi?
2020 YKS tarihi sosyal medyadaki iddialar ardından son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ÖSYM bünyesindeki birçok sınavın tarihinde değişiklik yapılmıştı, bunlardan biri de AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS oldu. Haziran ayında yapılması planlanan YKS'nin 2020 tarihi ileri bir tarihe alındı. Ancak sosyal medyada üniversite sınavının öne çekileceği iddia edildi. Peki, YKS 2020 ne zaman yapılacak, üniversite sınavı tarihi değişti mi? YKS oturumları AYT ve TYT öne mi çekildi? İşte 2020 YKS tarihinde son durum...
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Yükseköğretim Kurumlar Sınavı’nın (YKS) tarihi ile ilgili iddialar ardından gözler bir kez daha ÖSYM sınav takvimine çevrildi . Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç YKS 2020 tarihinin ertelenmesine karar verdiklerini açıklamıştı ancak son zamanda yapılan ‘YKS öne çekildi’ yorumları soru işaretlerine neden oldu. Peki, YKS 2020 ne zaman yapılacak, üniversite sınavı tarihi değişti mi? YKS oturumları AYT ve TYT öne mi çekildi?
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YKS NE ZAMAN?
Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı (YKS) ile ilgili de karar alındı. Karara göre YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak. TYT (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün de TYT'nin (Temel Yeterlilik Testi) 25 Temmuz'da, AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT'nin (YKS-Dil) ise 26 Temmuz'da yapılacağına dikkat çekmişti.
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YKS OTURUMLARI ÖNE Mİ ÇEKİLECEK?
YKS hazırlıkları devam ederken sınavın tarihiyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada dolaşan “2020 YKS'nin 20-21 Haziran veya 27-28 Haziran tarihine alınacağı” iddialarına resmi bir yanıt arayan adaylar, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın açıklama yapıp yapmadığını araştırıyor. Henüz YKS tarihinin değişmesiyle ilgili yetkili kurumdan gelen resmi bir açıklama bulunmuyor.
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YKS konuları MEB ile hazırlanacak
YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS konularıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:"YKS’de sorulacak müfredat ile ilgili önceliğimiz bugünün gerçeklerinin yansıdığı birşekilde öğrencilerimizin lehine olanı aramaktır. Sınavda sorulacak sorular, bu soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde onlardan gelen tekliflere göre şekillenecektir. Yükseköğretime giriş sınavlarının ortaöğretimi desteklemesi gerektiğinin farkındayız. Sınava girecek öğrencilerimiz şu açıdan rahat olsunlar. Daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır. Fırsat eşitliği ve sosyal adalet bizim vazgeçmeyeceğimiz bir esasımızdır."
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Yeni takvim yaz okulundan sonra belli olacak
Yeni öğretim takvimi ile ilgili Saraç “Yaz okulunun bitiş tarihleri gözönünde tutularak önümüzdeki yıl eğitim öğretim takvimini belirleyeceğiz. Bu hususta da geçmiş yıllarda sıradışı durumlarda gerçekleştirdiğimiz uygulamalar ve tecrübeler ışığı altında bu konuyu rahatlıkla yönetebileceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kontrolden çıkan bir durum sözkonusu olmadan inşallah bu olağanüstü zor süreci yöneteceğiz ve en az hasarla atlatacağız." demişti.