YKS ne zaman, tarih belli oldu mu? 2021 üniversite tarihi için gözler ÖSYM'de
2021 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın tarihi belli oldu. LGS’nin ardından üniversite adayları da tarih araştırması yapıyor. Peki, YKS ne zaman, tarih belli oldu mu? 2021 üniversite tarihiyle ilgili son gelişmeler…
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1
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Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi 6 Haziran 2021 olarak duyuruldu. LGS sınavının ardından üniversite sınavı olan YKS’nin de 2021 tarihi gündeme geldi. Peki, üniversite sınavıyla ilgili bir gelişme var mı? YKS 2021 oturumları ne zaman yapılacak?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı. Geçtiğimiz yıl kaynak alındığında 2021 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
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YKS OTURUMLARI
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):
YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer Tüm adaylar için zorunludur. 2020-TYT’ye girmek isteyen adaylar, “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” seçeneğini işaretleyecekler, 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr)
T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT):
2020-AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır.AYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.
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YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT):
2020-YDT’ye de girmek isteyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini işaretleyeceklerdir. YDT’ye girmek istemeyen adaylar, “Yabancı Dil Testi (YDT)” seçeneğini boş bırakacaklardır.
YDT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu alanda değişiklik yapabileceklerdir. Bu değişikliği yaptıktan sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini(70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların YDT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.