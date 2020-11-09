YKS ne zaman, tarih belli oldu mu? 2021 üniversite tarihi için gözler ÖSYM'de

YKS OTURUMLARI YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT):



YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer Tüm adaylar için zorunludur. 2020-TYT’ye girmek isteyen adaylar, “Temel Yeterlilik Testi (TYT)” seçeneğini işaretleyecekler, 2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemeyenler ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.2019-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2020-TYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr)



T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların TYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir. YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT):



2020-AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar bu seçeneği boş bırakacaklardır.AYT’ye girmek istemediği için bu seçeneği boş bırakan adaylar, istedikleri takdirde, başvuru süresi içinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak bu seçeneği işaretleyebilecekler, daha sonra süresi içinde gerekli sınav ücretini (70,00TL.) yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adayların AYT ile ilgili bilgileri sistemden silinecektir.