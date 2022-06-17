YKS ne zaman, saat kaçta, sınav kaç dakika sürecek? TYT, AYT, YDT sınav günü korona olan ne yapacak? İşte tüm merak edilenler

YKS 2022 için geri sayım devam ediyor. Aylardır sınava hazırlanan adaylar YKS'nin TYT, AYT, YDT oturumlarında ter dökecek. Sınav öncesi adaylar, YKS sınav giriş belgelerine "ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. 18-19 Haziran'da yapılacak üniversite sınavında TYT, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Adayların sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.
📌 1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,
📌 1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,
📌 2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,
📌 3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika
olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.
YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.DİKKAT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar; sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.
Geçtiğimiz yıl, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemlerinin ardından sonuçlar, 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren açıklanmıştı.
Bu yılki oturuma ait sonuçların da 20 Temmuz'da erişime açılması bekleniyor. Söz konusu tarih, ÖSYM'nin çalışmalarına göre daha erken bir zaman dilimine alınabilir.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
18-19 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl rekor bir katılımla yapılacak. Yarın, yani 18 Haziran Cumartesi ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 3 milyon 234 bin 409 aday yarışacak. Saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek sınavın ardından pazar günü 2 milyon 56 bin 512 kişinin katılacağı Alan Yeterlilik Testi (AYT) yine 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Aynı gün öğleden sonra da168 bin 430 adayın katılacağı Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. İşte bu zorlu maraton öncesi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sorularımızı yanıtladı:
2022-YKS en fazla adayın başvurduğu sınav olma özelliği taşıyor. Bu yıl YKS’ye başvuran adayların sayısı geçen yıldan yaklaşık 650 bin daha fazla. YKS’nin birinci oturumu olan TYT’de 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci oturum olan AYT’de ise 317 bin 765 kişi görevli olacak. Aynı gün uygulanacak ve son oturum olan YDT’deki görevli sayımız ise 30 bin 418 kişi. Engelli adaylarımız için 2022 YKS’de, üç oturumda toplam 9 bin 476 Okuyucu/İşaretleyici görev yapacak. Sınavlarda üç oturumda toplam 869 bin 374 kişi görev alacak.
Pandemiden çıkıldı, yeni önlemler var mı?
2022-YKS, pandemi döneminin ardından uygulayacağımız ilk sınav olacak. ÖSYM olarak pandemi dönemindeki bütün sınavlarımızı, COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nca oluşturulan “COVID-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler” doğrultusunda hazırladığımız “Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları Rehberi”ne göre uyguladık. Bu rehbere göre salonlara seyrek aday ataması yapıldı. Adaylara bina girişlerinde maske, dezenfektan ve dezenfektanlı mendil dağıtıldı. Bundan sonraki sınavlarımızda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sadece Sınav Binası girişlerinde adaylara dezenfektanlı mendil verilecek. Sınav görevlilerimiz ve adaylarımız isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecek.
Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu kararla HES Kodu uygulaması kaldırılınca biz de bakanlığımızın kararı doğrultusunda, sınav başvurularında zorunlu tuttuğumuz HES Kodu uygulamasını kaldırdık. Sınav günü COVID-19 durumu olan adaylarımız olursa, Sağlık Bakanlığı e-nabız üzerinden edinecekleri COVID-19 pozitif durumunu bildirir ‘Laboratuvar Sonuç Raporu’nun bir dökümünü sınava girecekleri binanın girişindeki görevlilere teslim ettikleri taktirde bu binada sadece COVID-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacaklar.
200 puan son kez uygulanacak. Şimdiye kadar kaç kişi bu haktan yararlandı?
TYT’den 200 puan ve üzeri alan ve bir sonraki sene TYT’ye girmeyip bu puanını kullanmak için başvuran aday sayısı 2019 yılında 13 bin 19, 2020 yılında 12 bin 239 ve 2021 yılında 15 bin 325 oldu. TYT’den 200 puan ve üzeri alan ve bir sonraki sene TYT’ye girerek iki puandan yüksek olanını kullanan aday sayısı 2019 yılında 380 bin 486, 2020 yılında 355 bin 44, 2021 yılında ise 376 bin 517’ydi. TYT’de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulaması bu yıldan sonra sonlanacak. 2021-YKS’de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olanlar 2022-YKS’de bu puanlarını son kez kullanabilecek.Barajın kalkmasının etkileri sizce neler olacak?Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yükseköğretim programlarına kontenjanlar dahilinde yerleşme imkânı elde edecek. Ancak tıp, diş hekimliği, hukuk, eczacılık, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik alanlarında başarı sıralaması şartı uygulanmaya devam ediyor. Tıp fakülteleri için ilk 50 bin, diş hekimliği fakülteleri için ilk 80 bin, hukuk ve eczacılık fakülteleri için ilk 100 bin, mimarlık programları için ilk 250 bin, mühendislik ve öğretmenlik programları için de ilk 300 bin içerisine girmek gerekiyor.
ADAYLARA: KİMLİKLERİ UNUTMAYIN
Adaylarımızın sınav gününden önce sınava girecekleri binaları görmeleri ve sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları olası mağduriyetlerin önüne geçecek. ÖSYM internet sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız ve yapacağımız duyuruları takip etmeleri adaylarımız için faydalı olur. Sınav günü adaylar Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı geçerli kimlik belgesini yanlarına almayı unutmasın.
Sınav sonucu ne olursa olsun gençlerimizin hepsi ülkemiz için çok değerli. Her birinin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum. Adaylarımıza emeklerinin karşılığını almaları dileğiyle başarılar diliyorum.
AİLELERE: EVLATLARINIZIN YANINDA OLUN
Adaylarımızın aileleri, bu süreçte çocuklarının kaygılarını ve streslerini azaltmak, motivasyonlarını arttırmak için onlara destek olmalı, daima yanlarında olduklarını ve onlara güvendiklerini hissettirmeli. Aileler ayrıca her bireyin farklı yetenek ve başarıları olduğunu dikkate alarak kendi çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamaktan kesinlikle kaçınmalı. Bu aşamada kendilerinin değil, evlatlarının isteklerinin önemli olduğunu unutmamalı. Gençlerimizin elinden gelenin en iyisini yapacağına yürekten inansınlar.