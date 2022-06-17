YKS ne zaman, saat kaçta, sınav kaç dakika sürecek? TYT, AYT, YDT sınav günü korona olan ne yapacak? İşte tüm merak edilenler

BARAJIN KALKMASI NE SAĞLAYACAK?

200 puan son kez uygulanacak. Şimdiye kadar kaç kişi bu haktan yararlandı?



TYT’den 200 puan ve üzeri alan ve bir sonraki sene TYT’ye girmeyip bu puanını kullanmak için başvuran aday sayısı 2019 yılında 13 bin 19, 2020 yılında 12 bin 239 ve 2021 yılında 15 bin 325 oldu. TYT’den 200 puan ve üzeri alan ve bir sonraki sene TYT’ye girerek iki puandan yüksek olanını kullanan aday sayısı 2019 yılında 380 bin 486, 2020 yılında 355 bin 44, 2021 yılında ise 376 bin 517’ydi. TYT’de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulaması bu yıldan sonra sonlanacak. 2021-YKS’de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olanlar 2022-YKS’de bu puanlarını son kez kullanabilecek.Barajın kalkmasının etkileri sizce neler olacak?Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yükseköğretim programlarına kontenjanlar dahilinde yerleşme imkânı elde edecek. Ancak tıp, diş hekimliği, hukuk, eczacılık, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik alanlarında başarı sıralaması şartı uygulanmaya devam ediyor. Tıp fakülteleri için ilk 50 bin, diş hekimliği fakülteleri için ilk 80 bin, hukuk ve eczacılık fakülteleri için ilk 100 bin, mimarlık programları için ilk 250 bin, mühendislik ve öğretmenlik programları için de ilk 300 bin içerisine girmek gerekiyor.



ADAYLARA: KİMLİKLERİ UNUTMAYIN



Adaylarımızın sınav gününden önce sınava girecekleri binaları görmeleri ve sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları olası mağduriyetlerin önüne geçecek. ÖSYM internet sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız ve yapacağımız duyuruları takip etmeleri adaylarımız için faydalı olur. Sınav günü adaylar Sınava Giriş Belgesi ile fotoğraflı geçerli kimlik belgesini yanlarına almayı unutmasın.



Sınav sonucu ne olursa olsun gençlerimizin hepsi ülkemiz için çok değerli. Her birinin başarılı olacağı alanı bulacağına inanıyorum. Adaylarımıza emeklerinin karşılığını almaları dileğiyle başarılar diliyorum.



AİLELERE: EVLATLARINIZIN YANINDA OLUN



Adaylarımızın aileleri, bu süreçte çocuklarının kaygılarını ve streslerini azaltmak, motivasyonlarını arttırmak için onlara destek olmalı, daima yanlarında olduklarını ve onlara güvendiklerini hissettirmeli. Aileler ayrıca her bireyin farklı yetenek ve başarıları olduğunu dikkate alarak kendi çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamaktan kesinlikle kaçınmalı. Bu aşamada kendilerinin değil, evlatlarının isteklerinin önemli olduğunu unutmamalı. Gençlerimizin elinden gelenin en iyisini yapacağına yürekten inansınlar.