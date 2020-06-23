YKS ne zaman saat kaçta 2020? YKS’ye girerken hangi belgeler götürülecek?
YKS sınav tarihi söz konusu sınavın yaklaşmasıyla beraber gündeme geldi. ÖSYM YKS sınav takvimi tarafından açıklanan YKS sınavı 27 28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenecek olan sınava adaylar sınav giriş belgesi ve kimlikleri olmadan katılamayacak. Peki, YKS ne zaman saat kaçta 2020? İşte, YKS'ye girerken götürülecek olan belgeler ve ayrıntılar.
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1
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ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek YKS sınavı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Artık son hazırlıklarını yapan üniversite adayları bir yandan da YKS için gerekli belgeleri araştırıyor. İki gün sürecek ve üç oturumda tamamlanacak YKS’de coronavirüs önlemleri kapsamında özel tedbirler alınacak.
ÖSYM takvimiyle YKS tarihleri paylaşıldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020'de uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı ‘nın(2020-YKS) oturumları şöyle: 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020'de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
2020-YKS TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra; YKS 3. oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2
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YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?
TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
3
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YKS'DE GEREKLİ BELGELER
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamışpasaportun aslı
(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kimlik Kartı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan “fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu” veya “fotoğraflı, barkodlu-karekodlu” Geçici Kimlik Belgesi’nin geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)
4
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Covid-19 Durumu Olan 2020-YKS Adaylarının Dikkatine!
27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) girecek adaylardan;
Kesin Covid-19 tanısı olan adaylar,
Kesin Covid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina sürecinde olan adaylar,
Kesin Covid-19 vakası ile temasından dolayı karantina sürecinde olan adaylar,Covid-19’u düşündürecek şikâyetleri olan adaylar
Başkanlığımız tarafından sınav merkezlerinde hazır bulundurulan Yedek Sınav Binalarında ayrı sınav salonlarında sınava alınacaklardır.
Bu durumdaki adayların, durumlarını ayrıntılı olarak anlatan ekteki Genel Amaçlı Dilekçe’yi doldurarak belgeleri ile birlikte yks2020@osym.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.