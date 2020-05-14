2020 güncel YKS kılavuzu yayınlandı: YKS ne zaman, nasıl yapılacak? YKS online mı yapılacak?

YKS ONLİNE MI YAPILACAK? Üniversite final sınavlarının online olacağını açıklayan Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, "Finallerin nasıl yapılacağı üniversitelere bırakılmıştı. Hazirandaki LGS ve YKS hareketliliğe sebep olacağı için, bizde, finallerin yüz yüze yapılması hareketliliği artırır kaygısı oluştu. Bilim Kurulumuzda bunu değerlendirdik. YÖK kararı aldı. FİNALLER ONLINE OLARAK YAPILACAK. " ifadelerini kullandı ancak YKS'nin online yapılmasıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.