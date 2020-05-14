2020 güncel YKS kılavuzu yayınlandı: YKS ne zaman, nasıl yapılacak? YKS online mı yapılacak?
Corona virüsü önlemleri kapsamında ÖSYM takviminde güncellenen YKS'nin tarihi yaklaşırken gündeme gelen konulardan biri de sınavın nasıl yapılacağıydı. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellendi. Üniversite sınavı hazırlıklarını sürdüren öğrenciler YKS'nin online yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, YKS ne zaman, nasıl yapılacak? YKS online mı yapılacak? İşte YKS 2020 güncel kılavuz duyurusu...
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YKS oturumlarına kısa bir süre kala sınavın yapılış şekliyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Türkiye'de milyonlarca öğrenci velisini çok yakından ilgilendiren YKS tarihi ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı. Cumhurbaşkanı YKS'nin öne çekileceğini açıklamıştı. Peki, YKS ne zaman, nasıl yapılacak? YKS online mı yapılacak?
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ÖSYM'nin konuya ilişkin yapmış olduğu duyuru: 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 - 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır.
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YKS ONLİNE MI YAPILACAK?
Üniversite final sınavlarının online olacağını açıklayan Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, "Finallerin nasıl yapılacağı üniversitelere bırakılmıştı. Hazirandaki LGS ve YKS hareketliliğe sebep olacağı için, bizde, finallerin yüz yüze yapılması hareketliliği artırır kaygısı oluştu. Bilim Kurulumuzda bunu değerlendirdik. YÖK kararı aldı. FİNALLER ONLINE OLARAK YAPILACAK. " ifadelerini kullandı ancak YKS'nin online yapılmasıyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.
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YKS SINAV SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?
Alınan bu karar sonrası, sınav ile ilgili de değişiklikler yapıldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, YKS sınavının süresinin sadece bu yıla mahsus olmak üzere 30 dakika uzatıldığını açıkladı. Daha önce 135 dakika olan süre 30 dakika uzatılarak 165 dakikaya yükseldi.