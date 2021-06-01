MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri belli oldu mu? 2021 Üniversite sınavında son durum
GeriGündem YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri belli oldu mu? 2021 Üniversite sınavında son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 01 Haziran 2021 - 10:56 | 

YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri belli oldu mu? 2021 Üniversite sınavında son durum

Haziran ayıyla birlikte 2021 YKS sınavı için de hazırlıklar hız kazandı. YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte 2021 Üniversite sınavında son durum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

3 milyona yakın öğrencinin gireceği üniversite sınavı YKS için sayılı gün kaldı. Üç oturumdan oluşan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS), 26-27 Haziran'da yapılacak.

2

Başvuruları 4 Şubat- 2 Mart tarihleri aralığında alınan geç başvuruları ise 17-18 Mart’ta yapılacak olan YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek.

3YKS NE ZAMAN YAPILACAK

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.

ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.

4YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından henüz YKS sınav giriş yerleri açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden bir hafta önce yayınlanıyor. Üç oturum ve 2 günde gerçekleşecek olan YKS'nin sınav giriş belgesi ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi