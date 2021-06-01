YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri belli oldu mu? 2021 Üniversite sınavında son durum
Haziran ayıyla birlikte 2021 YKS sınavı için de hazırlıklar hız kazandı. YKS ne zaman, kaç gün kaldı? YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte 2021 Üniversite sınavında son durum
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
3 milyona yakın öğrencinin gireceği üniversite sınavı YKS için sayılı gün kaldı. Üç oturumdan oluşan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS), 26-27 Haziran'da yapılacak.
2
Başvuruları 4 Şubat- 2 Mart tarihleri aralığında alınan geç başvuruları ise 17-18 Mart’ta yapılacak olan YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek.
3
YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.
ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.
4
YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından henüz YKS sınav giriş yerleri açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden bir hafta önce yayınlanıyor. Üç oturum ve 2 günde gerçekleşecek olan YKS'nin sınav giriş belgesi ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebilecek.