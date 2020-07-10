YKS ne zaman açıklanacak? YKS 2020 sonuçları için ÖSYM tarih verdi
YKS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Üniversite sınavı 2020 yılında haziran ayında üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. Yapılan sınavların ardından YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde 27 Haziran ve 28 Haziran'da yapılan TYT, AYT ve YDT sonuçlarının ne zaman açıklanacağı duyuruldu. İşte YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı TYT, AYT ve YDT oturumlarına giren adaylar tarafından araştırılıyor. Üniversite sınavı 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapıldı. Adaylar soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimi içerisinde sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu ve temmuz ayına işaret edildi.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.