YKS ne zaman 2020? ÖSYM AYT, TYT, YDT sınav tarihleri

ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YKS'ye geri sayım devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle tarihinde değişikliğe gidilen YKS sınavının 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan sınavın ilk oturumu olan TYT 27 Haziran’da saat 10:15’te başlayacak. İşte, sınava dair bazı bilgiler.