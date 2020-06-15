YKS ne zaman 2020? ÖSYM AYT, TYT, YDT sınav tarihleri
YKS ne zaman? ÖSYM tarafından üniversiteye giriş kapsamında organize edilecek olan 2020 YKS tarihi, sınav giriş belgelerinin açıklanmasıyla bir kez daha gündeme geldi. AYT, TYT, YDT oturumlarından oluşan üniversite sınavına katılacak 2.5 milyon aday, 2020 YKS güncel sınav takvimine ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecekler. 2020 YKS sınavı 188 sınav merkezinde düzenlenecek. İşte, YKS sınav tarihle ilgili ayrıntılar.
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1
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ÖSYM tarafından düzenlenecek olan YKS'ye geri sayım devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle tarihinde değişikliğe gidilen YKS sınavının 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan sınavın ilk oturumu olan TYT 27 Haziran’da saat 10:15’te başlayacak. İşte, sınava dair bazı bilgiler.
2
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2020 YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
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Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.