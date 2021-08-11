YKS Merkezi yerleştirme, ek yerleştirme ve ikinci ek yerleştirme tercih ve sonuç tarihleri ne zaman açıklanacak?
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 20 Ağustos'ta bitecek merkezi yerleştirme tercih işlemlerine TYT puanı en az 150, AYT ve YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. Peki YKS Merkezi yerleştirme, ek yerleştirme ve ikinci ek yerleştirme tercih ve sonuç tarihleri ne zaman açıklanacak?
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1
YKS'ye giren ve TYT'de 150, AYT/YDT'de 180 barajını geçen adaylar, tercih işlemlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından 20 Ağustos 23.59'a kadar yapabilecek.
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Bu tercihlerin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı.
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Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.
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İkinci ek yerleştirme sürecinde baraj puanının düşürülmesi adayları nasıl etkileyecek?
Baraj puanının düşürülmesi merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede tercih yapma hakkı kazanan adayların puanları ve sıralamasında değişikliğe neden olmayacak.