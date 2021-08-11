YKS Merkezi yerleştirme, ek yerleştirme ve ikinci ek yerleştirme tercih ve sonuç tarihleri ne zaman açıklanacak?

Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.