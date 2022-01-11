YKS-KPSS-ALES-YDS-YÖKDİL ve DGS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2022 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla araştırılıyor. 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, 2022 YKS, ALES, YDS, YÖKDİL, KPSS, YÖKDİL ve diğer sınavların tarihini duyurdu. İşte, YKS-KPSS-ALES-YDS-YÖKDİL ve DGS başvuru ve sınav tarihleri...