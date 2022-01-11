YKS-KPSS-ALES-YDS-YÖKDİL ve DGS başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2022 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla araştırılıyor. 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, 2022 YKS, ALES, YDS, YÖKDİL, KPSS, YÖKDİL ve diğer sınavların tarihini duyurdu. İşte, YKS-KPSS-ALES-YDS-YÖKDİL ve DGS başvuru ve sınav tarihleri...
2022 KPSS TAKVİMİ
EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
2022 YDS TAKVİMİ
YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
2022-YDS/1 başvuruları 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.
2022-YDS/1 başvuruları 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.
2022 ALES TAKVİMİ
ALES/1 başvuruları 21 Şubat tarihinde başlayacak ve 3 Mart tarihinde sona erecek. Sınav ise 17 Nisan’da yapılacak.
ALES/2 başvuruları 24 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’da sona erecek. Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
ALES/3 başvuruları 30 Eylül’de başlayacak ve 10 Ekim’de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım’da yapılacak.
ALES/2 başvuruları 24 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’da sona erecek. Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.
ALES/3 başvuruları 30 Eylül’de başlayacak ve 10 Ekim’de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım’da yapılacak.
2022 YÖKDİL TAKVİMİ
YÖKDİL 2022, 13 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Başvuru süreci ise 21-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. Sonuçlar ise 29 Mart tarihinde açıklanacak.