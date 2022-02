YKS kampı nedir? YKS kampına katılım nasıl sağlanır? MEB detayları açıkladı

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı, öğretmen ve öğrencilere farklı türde içerikler sunuyor. Bu kapsamda "YKS Kampı" 14 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve haziran ayının ilk haftasına kadar devam edecek.



İnteraktif soru çözümlerinin tüm öğrencilere ve mezunlara açık olarak yapılacağı canlı yayınlar, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YouTube kanalında hafta içi her gün 17.30-19.30 saatleri arasında düzenlenecek.



Bakanlığın oluşturduğu Telegram hesabından ise öğrenciler hafta içi her gün 10.00-14.00 saatleri arası çözemedikleri soruları öğretmenlere sorup, cevaplarını alabilecek. Böylece öğrenciler, cep telefonlarıyla istedikleri her yerde özel olarak hazırlanmış interaktif soruları çözebilecek.



YKS Kampı'nda öğrencilerinin sorumlu olduğu Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi, matematik, fizik, kimya, biyoloji dersleri ile İngilizceden konu analizlerini içeren soru çözümleri yapılacak.