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YKS kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek? YKS kaç saat? İşte, ÖSYM YKS süresi bilgisi

Güncelleme Tarihi:

#Yks#Yks Sınav Süresi #Yks Sınav Saati
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 09:39

YKS saat kaçta bitecek ve kaç dakika sorusu, TYT kapsamında sınav salonlarında ter döken yakınlarını okul bahçelerinde bekleyecek olan kişilerin gündeminde yer alıyor. YKS saat kaçta bitecek ve giriş çıkış saatleri kaç sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok vatandaş, sınavdan son 15 dakika içerisinde çıkmanın yasak olup olmadığını da merak ediyor. Peki, YKS ikinci oturumu TYT kaçta bitecek ve giriş çıkış saatleri kaç olacak? İşte, TYT için 15 dakika kuralı hakkında detaylı bilgiler

1/5YKS kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek YKS kaç saat İşte, ÖSYM YKS süresi bilgisi

YKS TYT kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek soruları sınava girmeden önce araştırma yapan öğrenciler ve öğrenci yakınlarının gündemini oluşturuyor. Toplam 165 dakika sürecek olan TYT oturumu, 15 dakika kuralının uygulanacağı sınav olacak. Peki, YKS TYT saat kaçta bitecek? İşte, ÖSYM'nin yayımladığı bilgiler çerçevesinde o detaylar

2/5YKS TYT KAÇTA BİTECEK

YKS TYT KAÇTA BİTECEK?

TYT sınavı 10.15'te başlayacak ve toplam 165 dakika sürecek. Sınavın bitiş saati 13.00 olacak.

Salonda sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; TYT’de sınav süresinin ilk 120 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasak olacak.

3/5YKS kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek YKS kaç saat İşte, ÖSYM YKS süresi bilgisi

Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.

4/52023 YKS TYT, AYT, YDT NE ZAMAN

2023 YKS TYT, AYT, YDT NE ZAMAN?

2023 YKS sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 17 Haziran 2023 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 18 Haziran 2023 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

5/5YKS kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek YKS kaç saat İşte, ÖSYM YKS süresi bilgisi

TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacak.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

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