YKS kaç dakika sürecek, saat kaçta bitecek? YKS kaç saat? İşte, ÖSYM YKS süresi bilgisi

Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir.



Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.