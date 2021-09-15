YKS ikinci tercihler ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? İşte YKS ek tercih işlemlerinde son durum
YKS ek tercihleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler ek yerleştirme sürecine çevrildi. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, YKS ek yerleştirme için başvuruda bulunamayacak. Peki, YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih tarihleri ne zaman?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların gözü ikinci yani ek tercih sürecine çevrildi. İstedikleri ön lisans veya lisans programına yerleşemeyen adaylar, üniversite ek tercih sürecinde şansını deneyecek. İşte, YKS ek tercih işlemlerinde son durum...
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İKİNCİ TERCİHLER NE ZAMAN?
Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Bu yıl da birinci ek tercihlerin benzer tarihlerde başlaması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu.
Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar faydalanabilecek.
AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağı vurgulanan açıklamada, tercih ve yerleştirme sürecinin daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek bu ikinci ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da yararlanabileceği belirtildi.