YKS ikinci tercihler ne zaman? 2020 ek tercihleri sorgulanıyor!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM) 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte açıkta kalan birçok aday, lisans ve önlisans programlarında boş kontenjanları araştırarak, ikinci tercih olarak da adlandırılan ek tercihlerin ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. İşte, ek üniversite tercihleri hakkında ayrıntılar ve boş kontenjan bilgisi...
2
Abone Ol
KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165'ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56'sı boş kaldı.
Rapora göre, dolululuk oranları devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversitelerde, ayrıca lisans, ön lisans, örgün ve açıköğretim programlarında, önemli kabul edilecek düzeyde arttı.
YKS Yerleştirme Raporu'na göre, devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75 oldu.
3
Abone Ol
EK TERCİHLER NE ZAMAN?
YKS ek yerleştirme için tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından üniversite ek yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor.
2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos’ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti.
2020 YKS ek yerleştirmelerinin de eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Adaylar, YKS ek yerleştirme kılavuzuna göre tercihte bulunabilecek.
4
Abone Ol
EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
ÖSYM tarafından 2020-YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacak.
Adaylar, 2020-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.
YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.
5
Abone Ol
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.