×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

YKS GÖZETMEN ÜCRETLERİ 2023 || YKS TYT AYT YDT gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? İşte YKS sınav görevli ücreti 2023!

Güncelleme Tarihi:

#YKS Gözetmen Ücretleri 2023#YKS Gözetmen Ücreti#YKS Görevli Ücreti 2023
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 07:41

17-18 tarihlerinde milyonlarca adayın katılım göstereceği YKS 2023 gerçekleştirilecek. YKS gözetmen ücreti 2023 yılında görev alacak kişiler tarafından bu bağlamda merak edilip araştırılıyor. Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde gerçekleştirilen sınavlarda binlerce görevli yer alıyor. Sınav görevli ücretleri de bu sınavlarda yer alan kişilerin hesaplarına belirlenen tarihlerde yatırılıyor. 17-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek sınavlara 3 milyondan fazla aday katılım gösterecek. Peki, YKS TYT AYT YDT gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2023 sınav görevli ücreti!

1/4YKS GÖZETMEN ÜCRETLERİ 2023 || YKS TYT AYT YDT gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL İşte YKS sınav görevli ücreti 2023

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. YKS TYT AYT YDT gözetmen ücretleri de sınavda görevli olarak yer alacak kişiler tarafından merak ediliyor. 2023 Ocak-Haziran dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile cumartesi günü başlayan sınav Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi ile pazar günü devam edecek. Peki, YKS sınav görevli ücreti 2023 ne kadar? İşte bu yıl gözetmenlerin alacağı para…

2/4YKS GÖZETMEN / GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023

YKS GÖZETMEN / GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023

YKS görevli ücretleri 2023 belli oldu. Bu yıl Ocak-Haziran 2023 dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

-2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

-2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

-2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

-2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

-2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında  602 TL alacak.

 

3/4YKS GÖZETMEN ÜCRETLERİ 2023 || YKS TYT AYT YDT gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL İşte YKS sınav görevli ücreti 2023

-2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında  730 TL alacak.

-2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında  548 TL alacak.

-2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

-2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.

4/4BAŞVURULAR GİS ÜZERİNDEN YAPILIYOR

BAŞVURULAR GİS ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabilecekleri belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YKS Gözetmen Ücretleri 2023#YKS Gözetmen Ücreti#YKS Görevli Ücreti 2023