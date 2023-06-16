YKS GÖZETMEN ÜCRETLERİ 2023 || YKS TYT AYT YDT gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL? İşte YKS sınav görevli ücreti 2023!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. YKS TYT AYT YDT gözetmen ücretleri de sınavda görevli olarak yer alacak kişiler tarafından merak ediliyor. 2023 Ocak-Haziran dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanıyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile cumartesi günü başlayan sınav Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi ile pazar günü devam edecek. Peki, YKS sınav görevli ücreti 2023 ne kadar? İşte bu yıl gözetmenlerin alacağı para…