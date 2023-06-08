YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte YKS sınav yeri öğrenme sayfası ÖSYM.gov.tr!

YKS GİRİŞ YERLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
3 milyondan fazla adayın ter dökeceği YKS sınav yerleri ve belgesi geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada “17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.
“Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.