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YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte YKS sınav yeri öğrenme sayfası ÖSYM.gov.tr!

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#YKS#Sınav#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 01:53

YKS sınav belgesi sorgulama ekranı, söz konusu sınava günler kala gündeme geldi. ÖSYM tarafından 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerleri ÖSYM'nin AİS ekranından yayınlandı. Adaylar T.C kimlik numaraları ile YKS sınav giriş belgelerini sorgulayabilecekler. TYT, AYT ve YDT testlerinde adayların YKS sınav giriş belgeleri salon görevlileri tarafından kontrol edilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, online olarak edinebilecekler. Peki, 2023 YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, ÖSYM.gov.tr YKS sınav yeri öğrenme sayfası ve konu hakkında bilgiler.

1/4YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır İşte YKS sınav yeri öğrenme sayfası ÖSYM.gov.tr

2023 YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Adayların heyecanla beklediği 2023 YKS (TYT/AYT/YDT) için geri sayım başladı. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan söz konusu sınav öncesi 2023 YKS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. İşte, YKS sınav giriş belgesi öğrenme sayfası.

2/4YKS GİRİŞ YERLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

YKS GİRİŞ YERLERİ VE SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

3 milyondan fazla adayın ter dökeceği YKS sınav yerleri ve belgesi geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada “17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

 

“Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

3/4YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Üniversite sınav giriş belgeleri. ösym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile birlikte sorgulanabilecek. Adaylar AİS üzerinden siteme giriş yaparak sınav giriş belgesinin çıktısını alabilirler.

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

4/4DİKKAT

DİKKAT!

2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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#YKS#Sınav#Ösym