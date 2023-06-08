YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI 2023 | YKS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte YKS sınav yeri öğrenme sayfası ÖSYM.gov.tr!

2023 YKS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Adayların heyecanla beklediği 2023 YKS (TYT/AYT/YDT) için geri sayım başladı. Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan söz konusu sınav öncesi 2023 YKS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. İşte, YKS sınav giriş belgesi öğrenme sayfası.