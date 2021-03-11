YKS geç başvurusu ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın düzenleyeceği, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) başvuruları 2 Mart'ta sona erdi. Çeşitli nedenlerle başvuruları kaçıran üniversiteli adayları da ÖSYM'nin belirlediği geç başvuru gününe odaklandı. Peki, YKS geç başvurusu ne zaman?
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Üniversiteye girişte uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021 YKS) süresi içinde başvuramayan adaylar, geç başvuru işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Söz konusu sınav için başvurular, geçtiğimiz günlerde sona ermişti. İşte, 2021 YKS sınavı ve geç başvuru süreci hakkında ayrıntılar..
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GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ
ÖSYM'nin internet sitesinde verilen bilgiye göre, 2021-YKS'ye başvurular 2 Mart'ta sona erdi. Bu tarihe kadar başvurusunu yapamayan adaylar, 17-18 Mart'ta geç başvuru işlemlerini yapabilecek.
Geç başvuru günlerinde başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti yatırılacak. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılamayacak.
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GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ
Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.
4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihinde) 2021-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
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2021 YKS SINAV TAKVİMİ
YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.
ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.