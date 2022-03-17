YKS geç başvurusu ne zaman bitecek? İşte 2022 YKS geç başvuru sürecinde son bilgiler

BARAJSIZ YKS NASIL OLACAK?

* YÖK puan barajı uygulamasını kaldırdığından TYT’de Türkçe veya Temel Matematik testinin herhangi birinden 0,50 (yarım) net yapan adayların bile TYT puanları hesaplanacak.



* AYT’ye giren adaylar için ise sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı puanlar hesaplanıyor. Bu 3 puan türünde de 180 olan Baraj, YÖK kararıyla kaldırıldı. AYT’nin tüm testlerinden 0,50 (yarım) net yapan adayların ilgili testten aldıkları puan hesaplanacak. Puanı hesaplanan tüm adaylar sıralama barajı olmayan o puan türündeki tüm programları tercih hakkını elde edecek. Programlara kabul için kontenjanlar belirleyici olacak.



* Yabancı Dil Testi’nde (YDT) de baraj kaldırıldı. Yabancı dil testinden 0,50 (yarım) net yapan tüm adayların puanları hesaplanacak.



* ÖSYM, tıp ve hukuk, mimarlık, mühendislik, öğretmenlik, diş hekimliği ve eczacılık programlarına puan barajının yanı sıra sıralama barajını da kullanıyor. Bu barajlarla ilgili tek değişim hukuk programında yaşanacak. 190 binle başlayan ve son birkaç yıldır 125 bin olarak uygulanan sıralama barajı bu yıl 100 bine düşürüldü. Adayların tıp için 50 bin, diş hekimliği için 80 bin, eczacılık için 100 bin, mimarlık için 250 bin, mühendislik ve öğretmenlik programları için ise 300 binlik dilim içinde olması gerekiyor.



