YKS geç başvuruları ne zaman bitecek? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte 2021 YKS sınav takvimi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 26-27 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretm Kurumları Sınavı (2021-YKS) için geç başvurular başladı. Sınava girecek ama 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylara, bir fırsat daha doğdu. Peki, YKS geç başvuruları ne zaman bitecek? YKS geç başvuru ücreti ne kadar?
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ÖSYM, YKS'ye girecek ama henüz başvuru yapmayan adaylar için geç başvuruları alacak. Başvurular, internetten yapılacak ve ödemeler de online olarak tamamlanacak. İşte, 2021 YKS geç başvurularında son durum...
2021 YKS oturumları için adaylar, 17-18 Mart tarihlerinde geç başvurularını yapabilecek. Başvurular, 18 Mart 23.59'da sona erecek.
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YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS geç başvuruları 17-18 Mart 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.
Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.
4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihinde) 2021-YKS başvurularını yapabileceklerdir.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
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YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.
ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.