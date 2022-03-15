YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS 2022 geç başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru tarihleri aralığında Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatırdılar. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.