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YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS 2022 geç başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu

#YKS Geç Başvuru#YKS#Yks Geç Başvuru Ücreti

YKS geç başvuru tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. YKS’ye girmek isteyen adaylar ÖSYM sınav takvimi içerisinde belirtilen tarihlere göre işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Üniversite sınavı başvuruları 2022 yılında 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapıldı. Şimdi sıra geç başvuru tarihlerine geldi. YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru tarihi ne zaman?

1/4YKS geç başvuru ücreti ne kadar YKS 2022 geç başvuru tarihi ne zaman ÖSYM duyurdu

YKS geç başvuru tarihi ve ücreti araştırılan konulardan biri oldu. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 18 Haziran ve 19 Haziran’da üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında 2022-YKS başvurusunu yapmayan/yapamayan adaylar, geç başvuru günlerinde işlemlerini yapacaklar. YKS geç başvuruları 16 Mart’ta başlayacak.

2/4YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS geç başvuruları 16 Mart ve 17 Mart tarihlerinde yapılacak.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.

3/4YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru tarihleri aralığında Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatırdılar. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.

4/411 ŞUBAT – 07 MART 2022 TARİHLERİ ARASINDA 2022-YKS BAŞVURUMU YAPAMADIM, NE YAPMALIYIM

11 ŞUBAT – 07 MART 2022 TARİHLERİ ARASINDA 2022-YKS BAŞVURUMU YAPAMADIM, NE YAPMALIYIM?

11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında 2022-YKS başvurusunu yapmayan/yapamayan adaylar, geç başvuru günlerinde (16-17 Mart 2022 tarihlerinde) 2022-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru günleri dahil başvuru süreleri tamamlandıktan sonra sınava başvuru kesinlikle alınmayacaktır.

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