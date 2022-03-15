YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS 2022 geç başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu

YKS geç başvuru tarihi ve ücreti araştırılan konulardan biri oldu. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 18 Haziran ve 19 Haziran’da üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında 2022-YKS başvurusunu yapmayan/yapamayan adaylar, geç başvuru günlerinde işlemlerini yapacaklar. YKS geç başvuruları 16 Mart’ta başlayacak.
YKS geç başvuruları 16 Mart ve 17 Mart tarihlerinde yapılacak.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.
Başvuru tarihleri aralığında Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatırdılar. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.
11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında 2022-YKS başvurusunu yapmayan/yapamayan adaylar, geç başvuru günlerinde (16-17 Mart 2022 tarihlerinde) 2022-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Geç başvuru günleri dahil başvuru süreleri tamamlandıktan sonra sınava başvuru kesinlikle alınmayacaktır.