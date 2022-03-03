YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuru tarihi bitti mi? ÖSYM takvimi ile belli oldu

YKS başvuruları 7 Mart tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise yine mart ayı içerisinde yapılacak. Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklar. Geç başvuru gününde ise ücretlerde artış olacak.