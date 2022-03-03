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YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuru tarihi bitti mi? ÖSYM takvimi ile belli oldu

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YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini ÖSYM sınav takvimi içerisinde belirtilen tarihe kadar yapabilecekler. Yükseköğretim Kurumları Sınavı haziran ayında düzenlenecek. Sınav üç oturum şeklinde yapılacak. Peki, YKS geç başvuru tarihi ne zaman? YKS başvuru tarihi bitti mi? İşte detaylar

1/3YKS geç başvuru tarihi ne zaman YKS başvuru tarihi bitti mi ÖSYM takvimi ile belli oldu

YKS başvuruları 7 Mart tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise yine mart ayı içerisinde yapılacak. Sadece TYT’ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklar. Geç başvuru gününde ise ücretlerde artış olacak.

2/3YKS BAŞVURU TARİHİ BİTTİ Mİ

YKS BAŞVURU TARİHİ BİTTİ Mİ?

YKS başvuruları, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 

Adaylar başvurularını, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30’dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

3/3YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YKS geç başvuruları 16 Mart ve 17 Mart tarihlerinde yapılacak. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.

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