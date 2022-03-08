YKS geç başvuru tarihi ne zaman? 2022 YKS son başvuru tarihi

YKS geç başvuru tarihi için araştırmalar başladı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 18 Haziran ve 19 Haziran’da üç oturum şeklinde yapılacak. Sınava katılmak isteyenlerin başvurularını 11 Şubat ve 7 Mart tarihleri aralığında tamamlamaları gerekiyordu. Başvurusunu yapmayan veya yapamayan adaylar geç başvuru tarihinde işlemlerini tamamlayacaklar. YKS geç başvuruları mart ayı içerisinde alınacak. İşte detaylar