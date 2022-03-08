YKS geç başvuru tarihi ne zaman? 2022 YKS son başvuru tarihi

YKS geç başvuru tarihi için araştırmalar başladı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 18 Haziran ve 19 Haziran’da üç oturum şeklinde yapılacak. Sınava katılmak isteyenlerin başvurularını 11 Şubat ve 7 Mart tarihleri aralığında tamamlamaları gerekiyordu. Başvurusunu yapmayan veya yapamayan adaylar geç başvuru tarihinde işlemlerini tamamlayacaklar. YKS geç başvuruları mart ayı içerisinde alınacak. İşte detaylar
YKS geç başvuruları 16 Mart ve 17 Mart tarihlerinde yapılacak. Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 16-17 Mart 2022 tarihlerinde ödenecektir.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir.
11 Şubat – 07 Mart 2022 tarihleri arasında 2022-YKS başvurusunu yapmayan/yapamayan adaylar, geç başvuru günlerinde (16-17 Mart 2022 tarihlerinde) 2022-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Geç başvuru günleri dahil başvuru süreleri tamamlandıktan sonra sınava başvuru kesinlikle alınmayacaktır.