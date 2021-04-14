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Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 12:10 | 

YKS ertelenecek mi? Üniversite giriş sınavı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler

Günlük yeni vaka sayılarının 50 binin üzerinde seyrettiği Türkiye'de yeni korona önlemleri alınmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından kısıtlamaları duyurdu. Bu gelişme üzerine üniversiteye hazırlık yapan gençler de sınavlar için bir erteleme durumunun gündeme gelip gelmediğini merak etmeye başladı. Peki, YKS ertelenecek mi?

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1

Türkiye'de vaka sayılarının son bir ayda rekor düzeyde artması ve son olarak 60 bin vakaya yaklaşılmasının ardından, yeni önlemler açıklandı. Geçtiğimiz hafta MEB'in düzenleyeceği sınavlar için erteleme kararı alması, gözleri bu kez de ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavlara çevirdi. İşte, konuya dair son gelişmeler...

2

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

3

Sınavlar için henüz bir erteleme ve iptal söz konusu değil. Bu kapsamda resmi bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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