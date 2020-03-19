YKS ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman? ÖSYM yanıtladı
Üniversite adaylarının girdiği YKS’nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bu yıl ertelenip ertelenmeyeceği merak konusuydu. Adayların soru işaretlerine yanıt bugün geldi. Corona virüsü nedeniyle sınav takviminde güncellemeye giden ÖSYM, ertelenen sınavları paylaştı. Peki, corona virüsü önlemleri kapsamında hangi sınavların tarihi değişti, YKS ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman gerçekleşecek?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gelen güncelleme haberi ardında üniversite sınavı YKS’nin bu yılki akıbeti belli oldu. Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, 2020 Sınav Takvimi'nde değişiklik yaptı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 9 sınavın tarihinde güncellemeye gidildi. Peki, YKS ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman?
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ÖSYM’nin yayınladığı güncellemeye göre 2020 YKS tarihinde bir değişiklik yapılmadı. Üniversite sınavı daha önce belirlenen tarihlerde gerçekleşecek.
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2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 20 Haziran * Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 21 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır.
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ERTELENEN SINAVLAR
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;
- 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,
- 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,
- 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,
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- 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,
- 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,
- 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,
- 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,
- 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,- 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden
yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.