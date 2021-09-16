YKS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? YKS (üniversite) ikinci ek tercih tarihlerinde 17 Eylül detayı!
YKS ek tercih tarihleri adayların gündeminde yer almayı sürdürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yayınlanacak 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu ile üniversite ikinci tercihleri alınmaya başlanacak. Geçtiğimiz sene YKS ek tercihleri 17 Eylül 2020 tarihinde başlamıştı. 1 sene önceki ek tercih tarihini takvimler gösterirken adayların beklentileri de yarın için yoğunlaştı. Gözler şimdi ÖSYM'den gelecek "YKS ek yerleştirme işlemi başladı" duyurusuna çevrildi. Peki, 2021 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, 2021 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili kritik detay.
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YKS ek tercih ekranı üzerinden, ikinci tercih işlemleri başlayacak. 31 Ağustos tarihinde açıklanan YKS tercih sonuçlarına göre açıkta kalan kontenjanlara üniversite adayları tercihlerini yapacaklar. YKS 2021 ek tercihleri, yerleştirme kılavuzunun yayınlanmasının ardından başlayacak. İlk tercih sürecinde üniversitelere yerleşemeyen adaylar ek tercih döneminde T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak tercihlerini sıralayacaklar. Ancak YKS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir duyuru yayınlanmadı.
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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz sene YKS ek tercihleri 17 Eylül 2020'de başlayıp 23 Eylül'e kadar devam etmişti. Bu yıl da birinci ek tercihlerin benzer tarihlerde başlaması bekleniyor. Tercihlerin önümüzdeki hafta başlaması ön görülüyor
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını duyurmuştu.
Bu ek yerleştirme imkanından Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YTD) puanı asgari 170 olan adaylar faydalanabilecek.
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AYT/YDT puanı 180 ve üzerinde olan adayların "merkezi yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemlerinde puan ve başarı sıralarının korunacağı vurgulanan açıklamada, tercih ve yerleştirme sürecinin daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek bu ikinci ek yerleştirme imkanından TYT puanı asgari 140, AYT/YTD puanı asgari 170 olan adayların da yararlanabileceği belirtildi.