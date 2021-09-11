YKS ek yerleştirme işlemi ne zaman? Üniversite ek tercihleri için nefesler tutuldu
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021 YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların gözü ikinci yani ek tercih sürecine çevrildi. İstedikleri ön lisans veya lisans programına yerleşemeyen adaylar, üniversite ek tercih sürecinde şansını deneyecek. Peki, YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite ek tercih tarihleri ne zaman?
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YKS merkezi yerleştirme sonuçlarının üzerinden günler geçmesi nedeniyle gözler ek yerleştirme sürecine çevrildi. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, YKS ek yerleştirme için başvuruda bulunamayacak. İşte, YKS ek yerleştirmelerinde son durum...
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EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. 2020 yılında YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti.
Bu bilgiler baz alındığında 2021 YKS ek tercihlerinin 10 Eylül sonrası başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.
Bu sürecin ardından da TYT 140, AYT barajı da 170’e indirilecek ve bu yıl ilk kez uygulanan ikinci ek tercih dönemi başlayacak.
Bu kapsamda ÖSYM'dem henüz tarih bilgileri net şekilde paylaşılmadı. Ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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