2020 YKS ek tercihleri ne zaman? YKS boş kontenjanları paylaşıldı! YKS ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı?

ÖSYM’nin bu yılki takvimi doğrultusunda YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. YKS tercih sonuçları ise tercihlerden 12 gün sonra 26 Ağustos’ta erişime açıldı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar şimdi YKS ek tercih sürecini merak ediyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu? Ek yerleştirmeler nasıl yapılacak, ne zaman başlayacak?