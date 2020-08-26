2020 YKS ek tercihleri ne zaman? YKS boş kontenjanları paylaşıldı! YKS ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı?
2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. YKS ek yerleştirme sonuçları merkezi yerleştirmelerin açıklanması ardından gündeme geldi. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen YKS ek yerleştirmeleri için tercihte bulunabilecek. YKS tercih sonuçları ardından boş kontenjan bilgisi de geldi. Peki, 2020 YKS ek tercihleri ne zaman? YKS boş kontenjanları paylaşıldı! YKS ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı?
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ÖSYM’nin bu yılki takvimi doğrultusunda YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. YKS tercih sonuçları ise tercihlerden 12 gün sonra 26 Ağustos’ta erişime açıldı. Herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar şimdi YKS ek tercih sürecini merak ediyor. Peki, YKS ek tercih tarihleri belli oldu mu? Ek yerleştirmeler nasıl yapılacak, ne zaman başlayacak?
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YKS ek yerleştirme için tercih tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak üniversite kayıtlarının tamamlanması ardından üniversite ek yerleştirme sürecinin başlaması bekleniyor. 2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos’ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti. 2020 YKS ek yerleştirmelerinin de eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.
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ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'da yerleşen aday sayıları ile boş kontenjanları paylaştı.
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EK YERLEŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
ÖSYM tarafından 2020-YKS sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacak
Adaylar, 2020-YKS ek yerleştirme tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.
YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.