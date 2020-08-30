YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? YKS 2020 (üniversite) ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de
YKS ek tercihleri için heyecan giderek artıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başladı. Üniversite e-kayıt işlemleri 6 Eylül’e kadar, şahsen kayıt işlemleri ise 5 Eylül’e kadar devam edecek. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? İşte üniversite 2. tercihleri ile ilgili detaylar…
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YKS ek tercih tarihleri ile ilgili ÖSYM son dakika açıklaması araştırılıyor. Haziran ayında üç oturum şeklinde düzenlenen YKS’de tercih sonuçları açıklandı. Belirli bir bölüme girmeye hak kazanan adaylar için e-kayıt işlemleri başladı. Üniversite şahsen kayıt işlemleri ise 31 Ağustos’ta başlayacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı.
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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Üniversitelerde 29 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri ; 31 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek. Kayıtların ardından üniversitelerin boş kontenjanları belli olacak. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu. Adaylar ek yerleştirme ücretin, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırabildiler. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayıldı.
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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.