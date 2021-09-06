YKS ek tercihleri ne zaman? İşte ikinci üniversite tercihlerinde son bilgiler
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih sonuçlarını açıklamasının ardından gözler bu kez ek yerleştirme işlemlerine çevrildi. Yaptıkları tercihler kapsamında herhangi bir yükseköğrenim programına yerleşemeyen binlerce aday, boş kontenjanlar için tercih yapacakları tarihi bekliyor. Peki, 2021 YKS ek tercihleri ne zaman?
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Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercih başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Üniversitelerin boşta kalan kontenjanları için beklenti için olan üniversiteli adayları, konu hakkında ÖSYM'den bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. İşte, 2021 üniversite ek yerleştirme ve tercih işlemleri hakkında merak edilen detaylar...
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2021 YKS tercihlerin sonuçları ilan edildi. Gençlerin bir kısmı üniversite hedefine ulaştı. Ulaşamayanlar ise yetkili kurumların duyurularını, kendi sonuç tablolarında meydana gelecek muhtemel değişiklikleri yakından izlemeye devam etmeli.
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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. 2020 yılında YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti.
Bu bilgiler baz alındığında 2021 YKS ek tercihlerinin 10 Eylül haftası başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.
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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.