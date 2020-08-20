YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!
2020 YKS tercih sonuçları kısa süre içinde erişime açılacak. Heyecanla YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekleyen adaylar, bir yandan da ek tercih olarak adlandırılan boş kontenjanlara yerleştirme işleminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
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2020 YKS ek tercihlerinin başlayacağı tarih, üniversiteli olma hayali kuran gençler tarafından merakla araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ek tercihleriyle ilgili süreci ne zaman başlatacağı sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından da ek tercih süreci başlayacak. YKS ek tercih tarih aralıklarının ilk yerleştirmeler ardından belli olması bekleniyor. Adaylar, 2020 YKS sonuçları ve boş kontenjanlara göre üniversitelere ek yerleştirmeler için tercih yapabilecek. Tercihler "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapılacak.
Ek tercihlerle ilgili takvim henüz belli olmadı. Konuya air ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
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Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.