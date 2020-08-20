YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından da ek tercih süreci başlayacak. YKS ek tercih tarih aralıklarının ilk yerleştirmeler ardından belli olması bekleniyor. Adaylar, 2020 YKS sonuçları ve boş kontenjanlara göre üniversitelere ek yerleştirmeler için tercih yapabilecek. Tercihler "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapılacak.



Ek tercihlerle ilgili takvim henüz belli olmadı. Konuya air ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.