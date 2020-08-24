YKS ek tercihleri 2020 ne zaman yapılacak? YKS ek tercihleri için heyecanlı bekleyiş
YKS ek tercih işlemleri her yıl boş kontenjanları belirlenmesinin ardından alınıyor. Bu yıl üniversite sınavına giren adaylar tercihlerini 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yaptılar. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını duyurdu. Peki YKS ek etrcihleri ne zaman alınacak?
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YKS tercihleri 2020 yılında 6 Ağustos’ta başladı. ve 14 Ağustos’ta sona erdi. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra üniversite kayıtlarına ve ek tercihlere gelecek. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklanmış, ek tercihler ise eylül ayında alınmıştı. İşte detaylar…
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK? YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu. Adaylar ek yerleştirme ücretin, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırabildiler. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayıldı.
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YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.
YKS SONUÇLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ‘Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.’ dedi.
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KİMLER EK YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPABİLİR? Geçtiğimiz yıl yayımlanan YKS ek tercih kılavuzunda yer alan bilgiler şu şekilde: 2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir. 2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.