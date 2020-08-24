YKS ek tercihleri 2020 ne zaman yapılacak? YKS ek tercihleri için heyecanlı bekleyiş

YKS tercihleri 2020 yılında 6 Ağustos’ta başladı. ve 14 Ağustos’ta sona erdi. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra üniversite kayıtlarına ve ek tercihlere gelecek. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de yapılacak. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklanmış, ek tercihler ise eylül ayında alınmıştı. İşte detaylar…



YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos’ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu. Adaylar ek yerleştirme ücretin, 12 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar yatırabildiler. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayıldı.

