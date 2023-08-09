YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2023-2024 Üniversite ek yerleştirme için tarih belli oldu m?

YKS 2023 tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erdi. Bu yıl ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi. Açık ve uzaktan eğitim kontenjanları ile beraber toplam kontenjan 1 milyon 61 bin oldu. Öğrencilerin ünivesite tercihlerinin ardından yapılacak değerlendirme sonucunda yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Bununla beraber ek yerleştirme süreci de adayların gündeminde bulunuyor. Peki YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte o konu hakkında bilgiler...