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YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2023-2024 Üniversite ek yerleştirme için tarih belli oldu m?

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#YKS Ek Tercih 2023#Üniversite Ek Yerleştirme Ne Zaman#ÖSYM
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 10:15

YKS ek yerleştirme, tercih sürecinin sona ermesiyle merak edilen konulardan biri oldu. ÖSYM tercih kılavuzu doğrultusunda YKS 2023 tercihleri 27 Temmuz-Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Adaylar yapılacak değerlendirmenin ardından puan ve başarı sıralamalarına göre tercih listelerinde yer alan iki yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleşecek. Tercih sürecinin tamamlanmasıyla ek tercihler de araştırılan konulardan biri oldu. Peki YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? 2023-2024 Üniversite ek yerleştirme için tarih belli oldu m? İşte ayrıntılar...

1/3YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2023-2024 Üniversite ek yerleştirme için tarih belli oldu m

YKS 2023 tercih süreci 8 Ağustos'ta sona erdi. Bu yıl ön lisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan belirlendi. Açık ve uzaktan eğitim kontenjanları ile beraber toplam kontenjan 1 milyon 61 bin oldu. Öğrencilerin ünivesite tercihlerinin ardından yapılacak değerlendirme sonucunda yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Bununla beraber ek yerleştirme süreci de adayların gündeminde bulunuyor. Peki YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? İşte o konu hakkında bilgiler...

2/3YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

YKS 2023 ek tercihlerinin de kayıt sürecinin ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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3/3EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK

EK YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir.

Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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