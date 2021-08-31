YKS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılacak? 140 ve 170 puanla tercih sürecinin detayları
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların yüzde 85,80'i programlara yerleşti. YKS tercih sonuçları ardından gözler ek yerleştirme tarihine çevrildi. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. Peki, YKS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılacak? 140 ve 170 puanla tercih sürecinin detayları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM’nin ana sayfasını açan adaylar, “T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 2021-YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı Sonuçlar için tıklayınız.” İfadeleriyle karşılaşıyor. YKS tercihinde bulunan adaylar, T.C kimlik no ve aday şifresiyle sonuçları görüntüleyebiliyor.
2
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ek yerleştirme sürecinin detaylarını paylaştı. Aygün, "Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. Ek Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı [140, 150) aralığında olan adayların TYT yerleştirme puanları ile AYT sınav puanı [170, 180) aralığında olan adayların AYT yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak.Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek." ifadelerini kullandı.
3
Adayların yüzde 85,80’i yükseköğretim programlarına yerleşti
Aygün, sosyal medya hesabından 2021-YKS'ye ilişkin sayısal verilerine ilişkin de şu paylaşımda bulundu: "2021-YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti. Adaylarımızın yüzde 52,02'si ilk üç tercihinden birine yerleşti. Adayların yüzde 27,52'si 1.tercihine, yüzde 14,41'i 2. tercihine, yüzde 10,09'u 3. tercihine yerleşmiştir."
4
EK TERCİHLER NE ZAMAN?
ÖSYM’nin sonuçları açıklamasıyla kazananlar kayıtlarını yaptıracak. Eylül ayının başında, boş kalan kontenjanlar ÖSYM’ye bildirilecek. AYT’de180 barajını geçenlerin başvurabileceği ek tercih dönemi başlayacak. Ortalama 20 gün sürecek ek tercih döneminin ardından da ikinci ek tercih dönemine geçilecek. Boş kontenjanlar için baraj puanı düşürülerek, yeni bir tercih havuzu oluşturulacak ve yeni sıralama yapılacak. İkinci ek yerleştirmenin ekim ayının başında tamamlanması bekleniyor.
5
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.
6
Üniversitelere kayıt tarihleri
Öte yandan ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021'de, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021'de yapılabilecek.
7
Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.