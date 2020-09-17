YKS ek tercihler ne zaman bitiyor? Üniversite ikinci tercih tarihleri belli oldu!
YKS ek tercihleri için beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. 2020 YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, üniversite ikinci tercih işlemleri alınmaya başlandı. 2020 YKS sonuçlarına göre ilk tercihlerde yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar 2020-2021 üniversite ek tercihleri ile yeniden tercihlerini yapacaklar. YKS ek tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. Peki, YKS ek tercihler ne zaman bitiyor? İşte, YKS ikinci tercih tarihleri.
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1
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Üniversite ikinci tercihlerinin başlamasının ardından, tercihlerin sona ereceği tarih merak konusu oldu. Ek kontenjanlar tablosu aracılığıyla gerçekleşecek olan YKS ek tercihleri https://ais.osym.gov.tr/ adresinden 23 Eylül 2020 tarihine kadar alınacak. Üniversite ikinci tercihleriyle yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar 5-9 Ekim 2020 tarihlerinde üniversite kayıtlarını tamamlayacak. İşte, 2020 üniversite ek tercih sürecinde detaylar.
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YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM tarafından açıklanan duyuruya göre, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Adaylar, 2020-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.
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Ek yerleştirme işlemleri, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2020-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
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EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.
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Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.