YKS ek tercihler ne zaman başlayacak 2021? Üniversite ek tercihleri için tarih detayı!
YKS ek tercih tarihleri adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açıkta kalan adayların gözü ÖSYM'den yapılacak ek tercih tarihi açıklamasına çevrildi. Üniversite kayıtlarından kalan boş kontenjanlar için yapılacak olan yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin açacağı YKS ikinci tercihler ekranından tamamlanacak. YKS ek yerleştirme boş kontenjan ekranı üzerinden yapılacak YKS ek tercihlerinde kontenjan ve taban puanları önem arz edecek. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak 2021? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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YKS ek tercih kılavuzu 2021 ile ikinci yerleştirme süreci başlayacak. Milyonlarca adayın katılım sağladığı YKS sonuçları sonrası yerleştirmeler yapılırken, açıkta kalan adayların da beklentileri ikinci yerleştirme dönemine yoğunlaştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre 1280 bölümü tercih eden öğrenci sayısı 10’un altında kaldı. 169 bölüm ise hiç tercih edilmedi. 13 bin 800 kişilik kontenjan boş kaldı. Adaylar bu bilgileri baz alarak ikinci tercihlerini yapacaklar. Ancak 2021 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı.
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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir. 2020 yılında YKS ek tercihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti.
Bu bilgiler baz alındığında 2021 YKS ek tercihlerinin 10 Eylül haftası başlaması ön görülüyor. Konuyla ilgili açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.
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KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.
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LİSANS PROGRAMI DOLAN BÖLÜMLER
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