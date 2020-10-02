YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! 2020 YKS ek tercih yerleştirme sonuçları açıklaması

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK? Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.