YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! 2020 YKS ek tercih yerleştirme sonuçları açıklaması
YKS ek tercih sonuçları ile ilgili açıklama yapıldı. 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılan YKS ek tercihleri bugün erişime açıldı. 2020-YKS Ek Yerleştirme Sonuçlarına göre ek yerleştirmeye başvuruda bulunan 87.310 adayın 47.537’si önlisans, 18.128’i lisans olmak üzere toplam 65.665’i bir yükseköğretim programına yerleşerek yıl kaybına uğramadan üniversiteli oldu. İşte YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı
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YKS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 17-23 Eylül tarihleri arasında tercihleri alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.
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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları erişime açıldı.
Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruldu. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.
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Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.