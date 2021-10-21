YKS ek tercih sonuçları ÖSYM.gov.tr sorgulama ekranında olacak... YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından gerçekleşen YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış ve sonuçlar 1 Ekim'de açıklanmıştı. YKS 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih belirtilmedi.



YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?Ancak ilk tercih süreci ve üniversite kayıt tarihleri göz önüne alınırsa 2. ek tercih sonuçlarının 26 Ekim'e kadar açıklanması bekleniyor. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.