YKS ek tercih sonuçları ÖSYM.gov.tr sorgulama ekranında olacak... YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?
YKS 2. ek tercih sonuçları için beklentilerini ÖSYM'ye yönelten adayların gözü kulağı yapılacak açıklamada. Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı oturumlarına giren adaylara bu seneye özel olmak şartı ile 2. ek tercih imkanı sunuldu. Yerleştirme ve ek yerleştirmelerde herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında YKS 2. ek tercihlerini tamamladı. Kendilerine verilen tercih hakkını kullanan üniversite adayları yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 YKS 2. ek tercih sonuçlarını ÖSYM'nin AİS ekranından sorgulayabilecekler. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman hangi gün açıklanacak? İşte, YKS 2. ek tercih sonuç tarihi hakkında detaylı biilgiler.
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YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. YKS 2. ek tercih işlemleri ÖSYM tarafından 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Tercihlerini tamamlayan adaylar heyecanla ünversite 2. ek tercih sonuçlarını beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılacak olan "YKS ek tercih sonuçları açıklandı" duyurusunun ardından yerleştirme sonuç ekranı erişime açılacak. 2. ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtlarının 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Bu bilgilere göre tercih sonuçlarının 26 Ekim'a kadar açıklanması bekleniyor.
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YKS 2. EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleşen YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış ve sonuçlar 1 Ekim'de açıklanmıştı. YKS 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih belirtilmedi.
YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?Ancak ilk tercih süreci ve üniversite kayıt tarihleri göz önüne alınırsa 2. ek tercih sonuçlarının 26 Ekim'e kadar açıklanması bekleniyor. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
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YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede;
a) Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar,
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b) Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.