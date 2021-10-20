YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2. ek tercih sonuçlarında 8 gün detayı

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih belirtilmedi. YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alındı ve sonuçlar 8 gün sonra 1 Ekim'de açıklandı. YKS 2. ek tercih işlemleri ise 18 Ekim’de sona erdi.