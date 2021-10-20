YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? YKS 2. ek tercih sonuçlarında 8 gün detayı
YKS 2. ek tercih sonuçları için araştırmalar başladı. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. ek tercih işlemleri, 14-18 Ekim 2021 tarihleri aralığında yapıldı. Ek tercihlerde yerleşemeyen veya puanı istenilen sınırda olmayan adaylar ikinci ek yerleştirme kılavuzunda açıklanan boş kontenjanlara ve taban puanlara göre işlemlerini yaptılar. Peki, YKS 2. Ek tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte YKS 2. ek tercih süreci hakkında detaylar
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YKS 2. Ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. YKS 2.ek tercih işlemleri 18 Ekim’de sona erdi. Yapılan açıklamada ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtlarının 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacağı, elektronik kayıt yapmak isteyenlerin ise işlemlerini ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri aralığında gerçekleştirebileceği duyuruldu.
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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS 2. ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih belirtilmedi. YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alındı ve sonuçlar 8 gün sonra 1 Ekim'de açıklandı. YKS 2. ek tercih işlemleri ise 18 Ekim’de sona erdi.
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ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılır.).
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Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.