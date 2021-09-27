YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercih sonuçları için 9 gün detayı
YKSek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Üniversitelerin bir programına ilk tercih sürecinde yerleşemeyen adaylar YKS ek tercihlerini 20-23 Eylül tarihleri aralığında yaptılar. Şimdi gözler YKS ek tercih sonuçlarına çevrildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sonuçların açıklanmasının ardından başlayacak olan kayıtların ekim ayında yapılacağı duyuruldu. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YKS ek tercih süreci tüm hızıyla devam ediyor. YKS’de bu yıl iki ek tercih alınacağı duyurulmuştu. Birinci ek tercih işlemleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında tamamlandı. YKS ek tercih sonuçları ise henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 9 gün sonra 2 Ekim’de duyurulmuştu. İşte detaylar
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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 9 gün sonra 2 Ekim’de açıklanmıştı. Bu yıl YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alındı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
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Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.