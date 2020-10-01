YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 ek tercih sonuçları için geri sayım
YKS ek tercih sonuçları üniversite sınavına giren ve ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ek tercihler 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapıldı. Geçtiğimiz yıl 5-11 Eylül 2019 tarihleri aralığında alınan ek tercihlerin sonuçları 19 Eylül’de erişime açılmıştı. Peki 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
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YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. YKS ek tercih işlemleri eylül ayında yapıldı. Adaylar tercihlerini tamamladıktan sonra heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Sonuçların açıklanmasının ardından dir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 5-11 Eylül 2019 tarihleri aralığında alınan ek tercihlerin sonuçları 19 Eylül’de erişime açılmıştı.
Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.