YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 ek tercih sonuçları için geri sayım
YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı oturumlarına giren adaylar heyecanla tercih işlemlerini gerçekleştirdiler. Ek tercihler 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında alındı. Ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecek. Peki YKSek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçtiğimiz yıl 5-11 Eylül 2019 tarihleri aralığında alınan ek tercihlerin sonuçları 19 Eylül’de erişime açılmıştı. İşte detaylar
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YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS ek tercih işlemleri 17 Eylül’de başladı ve 23 Eylül’de sona erdi. Adaylar ücret ödeme işlemlerini bugün de yapabiliyorlar. Tercihlerini yapan adaylar heyecanla ek tercih sonuçlarını beklemeye başladılar. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl 5-11 Eylül 2019 tarihleri aralığında alınan ek tercihlerin sonuçları 19 Eylül’de erişime açılmıştı.
Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.