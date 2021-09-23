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Haber Giriş: 23 Eylül 2021 - 02:15 | 

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercih sonuçları için üniversite kayıt tarihi detayı!

YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek tercihleri 20-23 Eylül 2021 olarak açıklandı. Ek tercihler için son gün gelirken adayların gözü yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. YKS ek tercih sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yayınlanacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

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YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündeminde yer almaya başladı. YKS tercihlerinin bugün sona erecek olmasından dolayı adaylar şimdiden tercih sonuçlarına odaklandı. ÖSYM tarafından yayınlanan ek tercih kılavuzunda ek yerleştirme işlemi yapılan adayların üniversite kayıtlarının 4 Ekim'de başlayacağı belirtildi. Bu bilgiler kapsamında YKS ek tercih sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

2YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Ancak YKS ek tercihleri ile üniversite kayıtları n 4-7 Ekim 2021 , elektronik kayıtları ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kılavuz bilgileri göz önüne alındığında YKS ek terci sonuçlarının 4 Ekim'e kadar açıklanması gerekecek.

3EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir.

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Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.

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Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirmesonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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